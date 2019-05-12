Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделкуРИА Новости вчера в 18:49
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
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Думаю, в Китае посчитали, что потерпели сокрушительное поражение на недавних переговорах и что вполне могут подождать до выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском вчера в 19:16
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