Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43

с чего всё началось

Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit

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