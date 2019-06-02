Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43
Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.
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Президент США Дональд Трамп рекомендовал Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные в размере 39 млрд фунтов за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с «Брекситом», сообщает газета The Sunday Times.Коммерсантъвчера в 19:31
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