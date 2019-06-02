Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43
Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.
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Политика
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Эксперты проанализировали рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов и отношения к партиям.
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Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
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Взрывы на заводе в Дзержинске разрушили пять зданий
В результате трех взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области оказались полностью разрушены пять зданий, в том числе три склада с готовой продукцией.
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По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
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