Политика

Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43

Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп назвал евроскептика Найджела Фараджа очень умным и недооцененным

Красная весна03:41

Трамп призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

ТАССвчера в 18:11

Трамп высказался за участие Найджела Фараджа в переговорах по брекситу

RT на русском00:37

Трамп рекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступных за Brexit

ФАНвчера в 19:35

Трамп порекомендовал Лондону не выплачивать Брюсселю отступные за «Брексит»

Коммерсантъвчера в 19:31

Трамп высказался за участие евроскептика Фараджа в переговорах о Brexit

РИА Новостивчера в 19:10

Трамп советует Великобритании не платить $50 млрд за выход из Евросоюза

REGNUM03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность

Обновлено вчера в 11:53
Здоровье

Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Пострадавшим при взрывах в Дзержинске выплатят по 150 тысяч рублей

Обновлено в 04:22
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Единоборства

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие

Российские военные доставили продукты жителям деревни близ Дамаска

Обновлено вчера в 22:07
Политика

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью

Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено 31 мая в 05:56
Энергетика

Автотопливо на АЗС в Белоруссии со 2 июня подорожает еще на 1 копейку

Розничные цены на топливо на АЗС в Белоруссии вырастут со 2 июня еще на 1 белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — концерна "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 13:58
Авто

В России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей

Сегодня, 1 июня, в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено 31 мая в 23:43
Политика

Владимир Познер попал в базу данных «Миротворца»

Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 04:07
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено в 03:34
Футбол

Появилось видео с места ДТП, в котором погиб Рейес

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб футболист Хосе Антонио Рейес.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком. Водитель погиб

Обновлено в 03:51
Баскетбол

Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сыграет за сборную США на Кубке мира — 2019, сообщает New York Times.
Обновлено в 03:38
Общество

Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.
Обновлено вчера в 13:27
Теннис

Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Космос

Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым

Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Политика

МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо дочери

Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Армия и оружие

В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35

В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

СП: в России пенсионеры могут тратить в день не более 200 рублей

За среднюю пенсию контролирующий орган учел 14 тысяч рублей в месяц. При подсчете учитывались обязательные расходы на жилье и лекарства.
Обновлено 31 мая в 07:32
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 03:03
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное