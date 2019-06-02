Политика
Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за BrexitLenta.ru 02:43
Британии стоит выйти из ЕС без сделки, если Брюссель не примет условия Лондона, добавил американский лидер. «Если вы не получите соглашение, которое хотите, просто уходите прочь», — сказал Трамп. Он также призвал отправить на переговоры лидера партии Brexit Найджела Фараджа.
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Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
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Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
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Джошуа проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа не смог защитить титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, проиграв американскому боксеру Энди Руису.
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Происшествия
Объявлена дата проведения похорон Рейеса
Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
Савченко рассказала о новом «проигранном бое» за Донбасс
Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР еще одним «проигранным боем» Украины.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей
«Бостон» разгромил «Сент-Луис» и повёл в серии финала Кубка Стэнли
«Бостон Брюинз» одержал крупную победу над «Сент-Луис Блюз» в третьем матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:13
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
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Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Происшествия
На ВДНХ загорелся павильон «Рыболовство»
В Москве на ВДНХ в воскресенье загорелся павильон "Рыболовство". Как сообщает "Интерфакс", при пожаре на цокольном этаже никто не пострадал.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик
Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Главу Раменского района подозревают в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 13:44
Происшествия
На украинском фестивале ураган убил человека
Обновлено в 06:22
Недвижимость
Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки
Относительно мая прошлого года, наиболее подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Пермь по этому показателю заняла третье места.
Обновлено в 07:12
Гаджеты
Foxconn приостановила производство китайских смартфонов Huawei
Компания Foxconn, которая занимается сборкой различной техники, заявила о приостановке производства бренда Huawei.
Обновлено в 04:05
Происшествия
На оборонном заводе в Дзержинске произошло несколько взрывов
Сегодня, первого июня, в городе Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов на оборонном заводе «Кристалл».
Обновлено вчера в 09:37
Спорт
Глава ОКР опроверг угрозу отстранения сборной России от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 не находится под угрозой.
Обновлено в 05:35
Политика
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова
Обновлено в 07:21
Энергетика
Добыча нефти выросла в мае в России
В России добыча нефти и газового конденсата в мае 2019 года увеличилась на 1,3 процентных пункта.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:46
Общество
В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода", — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:16
Политика
Греф верит в искусственный интеллект россиян
У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Общество
Украина планирует закрыть детские дома и отдать сирот в семьи
Вместо домов ребенка в 2023 году на Украине заработают паллиативно-реабилитационные центры.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Глава немецких социал-демократов ушла в отставку
Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Политика
В Госдуме предложили уволить Сердюкова
Депутаты обратили внимание на критику деятельности Анатолия Сердюкова на посту министра обороны России с 2007 по 2017 году и предложили отстранить его от должности руководителя «Объединенной авиастроительной корпорации», которую он занял с 8 мая 2019 года.
Обновлено 31 мая в 00:18
Авто
В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X
Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24