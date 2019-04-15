Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать самолёт 737 MAXNews.ru 08:09

Президент США Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолёта 737 MAX. Именно с ней связаны последние авиакатастрофы. Я бы на месте Boeing устранил неисправности 737 MAX, добавил несколько дополнительных замечательных функций и изменил бы название самолёта.
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Дональд Трамп
Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 07:12

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