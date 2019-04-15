Трамп посоветовал Boeing переименовать самолеты модели 737 MAXГазета.Ru 07:34

Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.

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