Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать самолеты модели 737 MAXГазета.Ru 07:34

Президент США Дональд Трамп заявил, что американской авиакомпании Boeing следует устранить все неисправности в своих самолетах модели 737 MAX и переименовать всю серию. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.
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Дональд Трамп
Если бы я был Boeing, я бы исправил Boeing 737 MAX, добавил бы дополнительные функции и провел бы ребрендинг самолета под новым именем. Ни один продукт не пострадал так, как этот.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ 07:12

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Газета.Ru09:11

Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолетов 737 MAX

ТАСС07:25

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Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX

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Комсомольская правда07:35

Трамп посоветовал Boeing провести ребрендинг самолетов 737 Max

Коммерсантъ08:02

Трамп посоветовал Boeing переименовать серию самолётов 737 МАХ

Говорит Москва07:28
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