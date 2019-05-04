Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с РоссиейВедомости 11:52

Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно "сговора с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее.

Президент США Дональд Трамп заявил, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который произошел накануне, 3 мая. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Трамп после звонка Путину оценил потенциал отношений с Россией

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