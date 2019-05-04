Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РоссиейРБК 10:27

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.
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