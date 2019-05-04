Политика
Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РоссиейРБК 10:27
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Авто
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд
Продажи автомобилей D-класса в России растут второй месяц подряд, а также растет и доля сегмента, однако при этом основную долю занимают продажи машин сегмента SUV и В – 80% рынка.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
«Зенит» спасся от поражения в матче с «Ахматом»
Обновлено в 11:27
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Общество
9 советов, как с комфортом совмещать работу и беременность
Какая работа безопасна во время беременности Ваша работа считается безопасной, если не требует сильных физических усилий, при этом в процессе не используются химикаты или токсичные вещества.
Обновлено в 17:20
Политика
Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.
Обновлено в 08:20
Политика
Владимир Зеленский считает оптимальной датой своей инаугурации 19 мая
В своем письме избранный президентом Украины Зеленский сообщает, что настаивал на этой дате и в ходе сегодняшней встречи с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 16:02
Политика
Глава ПНС Ливии подтвердил визит правительственной делегации в Россию
Руководитель прозападного правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж подтвердил планы визита в Россию из Триполи правительственной делегации.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Иллинойсе произошел взрыв на химическом заводе
Обновлено в 02:48
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено в 18:08
Культура
Райан Рейнольдс и Джимми Фэллон устроили плевательную дуэль
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Общество
Названы лучшие гастрономические фестивали России в мае
На первом месте рейтинга лучших гастрономических фестивалей России в мае оказался "Праздник корюшки" в Санкт-Петербурге, который пройдет 11-12 мая, сообщает ТурСтат.
Обновлено в 14:50
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Кино
В Крыму стартовали съемки продолжения «Гардемаринов»
В качестве режиссера фильма снова выступает Светлана Дружинина, которая и рассказала о начале работы над проектом.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Политика
Угрозы санкций США не остановят сотрудничество РФ и Ирана
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что никакие угрозы новых санкций США не остановят взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Тегерана.
Обновлено в 10:38
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Пилоты армейской авиации ЮВО завершили сбор по горной подготовке в Приэльбрусье
Более 100 летчиков боевых вертолетов армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) завершили сбор по горной подготовке в учебном центре в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 05:59
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32