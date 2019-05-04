Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РоссиейРБК 10:27

Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно "сговора с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

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