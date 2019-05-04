Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РоссиейРБК вчера в 10:27

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.
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Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

Газета.Ruвчера в 14:53

Трамп заявил о «колоссальном потенциале» отношений между США и Россией

RT на русскомвчера в 15:09

Трамп рассказал об огромном потенциале для хороших отношений России и США

РИА Новостивчера в 09:58

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

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ТАССвчера в 10:14

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией

Коммерсантъвчера в 11:17

Трамп заметил огромный потенциал для «отличных» отношений с Россией

SM Newsвчера в 09:57
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:56, Ашберн
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Обновлено вчера в 22:46
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Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:46
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Ученые назвали способ омолодить организм человека за несколько лет.
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В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
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Обратившись к экспертам, «Автоновости дня» составили ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
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США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
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Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
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Новые правила снятия наличных с банковских карт

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