Политика

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с РоссиейРБК 10:27

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter оценил прошедший накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Вчера отлично пообщались по телефону с президентом России Путиным. Колоссальный потенциал для хороших отношений с Россией, несмотря на то, что говорят и пишут в фейковых СМИ. Достаточно вспомнить, как вас ввели в заблуждение касательно "сговора с Россией". Мир может быть лучше и безопаснее.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПолитРоссия 14:08

Подробнее о событии

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений с Россией

Коммерсантъ11:17

Трамп рассказал об огромном потенциале для хороших отношений России и США

РИА Новости09:58

Трамп: «У России и США есть огромный потенциал для хороших отношений, несмотря на новости в фейковых СМИ»

Эхо Москвы10:30

Трамп после разговора с Путиным оценил потенциал отношений с Россией

РБК10:27

Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ

ТАСС10:14

Эксперт прокомментировал слова Трампа об отношениях России и США

RT на русском12:04

Трамп заметил огромный потенциал для «отличных» отношений с Россией

SM News09:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Футбол

ФК «Зенит» стал чемпионом России досрочно

Санкт-петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу после того, как столичный «Локомотив» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу».
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.
Обновлено в 12:00
Экономика

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Воевавший в Сирии участник ИГ задержан в аэропорту Махачкалы

В махачкалинском аэропорту правоохранительные органы задержали Джамалова Бийсолтана, который находился в розыске за причастность к деятельности террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 13:04
Политика

В Белом доме рассказали о телефонном разговоре Трампа и Путина

В пятницу, 3 мая, стало известно о том, что между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол

ФК «Тамбов» и «Факел» голов не забили

Обновлено в 13:36
Энергетика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Футбол

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено в 13:41
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за улетевшего воздушного шара с ребенком

Крымский следственный отдел на транспорте ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Крыму возбудил уголовное дело из-за улетевшего воздушного шара, в котором находилась 12-летняя девочка.
Обновлено в 01:35
Общество

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Политика

В России прокомментировали арест граждан белорусским КГБ

Ранее стало известно о том, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии арестовал двух обвиняемых в коррупции: генерального директора государственного оператора связи республики «Белтелеком» Сергея Сиводедова и неназванного гражданина России, который дал ему взятку размере 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Хоккей

Чехия — Швеция 1:0 (3-й период)

Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Футбол

Дриусси: «Зенит» не хотел проигрывать, это заставило нас идти вперёд

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат выездного матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:1). 23-летний аргентинец принёс команде из Санкт-Петербурга ничью, забив на 87-й минуте.
Обновлено в 12:25
Политика

Главный редактор «Невских новостей» бросил вызов травокуру Резнику

Главный редактор издания «Невские новости» Тимофей Шабаршин обратился к депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику с призывом сдать тест на наркотики.
Обновлено в 12:59
Общество

Все на пляж! 27-градусная жара придет в Нижний Тагил

Пик жары придётся на вторник, 7 мая. В этот день, по прогнозам метеорологов, температура воздуха составит до +27 градусов.
Обновлено в 12:28
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Футбол

Форвард «Фулхэма» стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Форвард вышел на замену на 88-й минуте встречи и стал самым молодым игроком в истории лиги.
Обновлено в 13:07
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции

Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Политика

США запретили Ирану обогащать уран

С 4 мая США могут ввести санкции за помощь Ирану в расширении АЭС в Бушере «за пределы существующего реакторного блока», а также за «передачу обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду».
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия

Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное