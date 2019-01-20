Трамп пошутил об отсутствии глобального потепленияРБК 11:59

Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!

Президент США Дональд Трамп порекомендовал американцам не выходить из дома, а также посетовал, что стране не хватает глобального потепления. Такое заявление американский лидер сделал на фоне сильных снегопадов в стране.

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