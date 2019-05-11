Политика
Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из КитаяДождь 01:57
Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговое представительство США. Таким образом, отмечает агентство, вводимые пошлины покроют весь оставшийся импорт из Китая.
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Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43
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