Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из КитаяДождь 01:57

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на торговое представительство США. Таким образом, отмечает агентство, вводимые пошлины покроют весь оставшийся импорт из Китая.

Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая

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