Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларовНовая газета 02:52

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год. Об этом сообщил представитель торговых переговоров США Роберт Лайтхазер, передает РИА Новости.

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов

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