Политика
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдТАСС вчера в 19:05
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.
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Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43
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