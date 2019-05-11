Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдТАСС вчера в 19:05

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

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