Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдТАСС 19:05

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.
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Трамп поручил увеличить пошлины на товары из КНР на сумму $300 млрд

RT на русском19:45

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Коммерсантъ19:37

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары

РИА Новости18:48

Трамп снова поручил увеличить пошлины на китайские товары

Российская газета20:45

Трамп поручил ввести пошлины на товары из КНР еще на $300 млрд

REGNUM20:51

Китай примет ответные меры на американские пошлины

Инфорос02:44

Китай готов ответить на повышение пошлин со стороны США

Rambler News Service08 мая в 12:34
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Призвавшему отменить День Победы Виторгану напомнили о холокосте

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на призыв актера Максима Виторгана отказаться от широкого празднования Дня Победы.
Обновлено в 09:06
Политика

Бутину перевели в другую тюрьму

Осуждённая в Соединённых Штатах гражданка России Мария Бутина была переведена из тюрьмы в Александрии, расположенной в американском штате Виргиния.
Обновлено в 21:54
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Сборная США крупно уступила Словакии на ЧМ-2019

Обновлено в 16:53
Технологии

Вижу насквозь: почему спрятаться от «умных» камер невозможно

Оснащение городов «умными» камерами напоминает гонку вооружений.
Обновлено в 17:02
Космос

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне

Сверкающий алмазный НЛО попал на камеру в Аризоне, о чем сообщил известный уфолог Скотт Уоринг.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено в 12:45
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено в 21:36
Политика

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».
Обновлено в 20:50
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Политика

Главы МИД РФ и Японии проведут переговоры в Москве 10 мая

"10 мая в Москве пройдет третий раунд российско-японских переговоров на уровне министров иностранных дел по проблеме мирного договора", - сказала дипломат.
Обновлено 08 мая в 08:51
Гаджеты

В Северной Америке покупают в основном смартфоны Apple, Samsung и LG

Более 80% доли рынка занимают Apple, Samsung и LG, причем в первые три месяца продаж больше всего они сократили у американской компании.
Обновлено в 11:51
Технологии

За 50 лет человечество уничтожило порядка 20% видов животных на Земле

За последние 50 лет активной промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека, удалось "добиться" того, что порядка 20% видов животных на планете исчезли навсегда, ещё более 1 миллиона находятся под угрозой полного исчезновения, говорится в статье IPBES.
Обновлено в 22:18
Политика

Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко

После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено в 13:07
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь убитой активистки

Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании одной из улиц города в честь убитой советницы мэра и активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Здоровье

Сезонная аллергия: как предотвратить и обезвредить

В большинстве случаев, виновницей является пыльца. Обычно состояние подверженных аллергии определяют еще и погодные условия.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Гаджеты

Смарт-часы Lenovo Ego поступили в продажу с ценником в 29 долларов

Обновлено в 07:49
Общество

Космонавты ОАЭ в августе сдадут экзамены на знание МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов сообщил, что космонавты из ОАЭ, которые проходят подготовку к полёту на Международную космическую станцию (МКС) в августе сдадут экзамены на знание МКС и корабля «Союз».
Обновлено в 21:07
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Политика

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине

Китай и США проведут еще одни торговые переговоры в Пекине, сообщил вице-премьер КНР Лю Хэ.
Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты

Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
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На следующей неделе в Москве Ди Ди Бриджуотер и оркестр Игоря Бутмана исполнят хиты "герцога джаза", группа "ПилОт" соединит рок-альтернативу с мессианством, а арфистка Оксана Сидягина воспоет архаику, которой трудно противостоять.
Обновлено в 18:22
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