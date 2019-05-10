Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдТАСС 19:05

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.
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Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

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Трамп поручил ввести новые пошлины на товары из Китая

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Трамп поручил ввести пошлины для Китая на $300 млрд

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Вести.Ru08:59
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Умер самый пожилой житель России

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Россия ответила на требования Эстонии вернуть территории

«ТАСС» сообщает, что в российском посольстве в Эстонии заявили о том, что мнение по поводу того, что Россией до сих пор не возвращены Эстонии 5,2 процента территории, не является официальной позицией этой европейской страны.
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Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.
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Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

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Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
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Общество

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Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями.
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Происшествия

На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв

На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом.
Обновлено в 17:16
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Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго

Ожидается, что американские бойцы ММА встретятся на турнире UFC 238 в Чикаго 8 июня.
Обновлено в 19:17
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NASA подтвердило повышение концентрации спирта на МКС

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Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.
Обновлено в 19:00
Общество

Эмоциональный кот Ай Фэй из Китая стал звездой Instagram

Кот из Китая стал звездой Instagram из-за удивительного умения передавать эмоции.
Обновлено в 10:50
Общество

Стройка века и культурный кластер. С чем идем к юбилею?

Губернатор на пресс-конференции рассказал, как Кузбасс готовится к трехсотлетию.
Обновлено вчера в 23:40
Энергетика

Польша изменила пути доставки российской нефти

Польша решила прекратить транзит российской нефти по белорусскому нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 08:55
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
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Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
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Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Общество

Законопроект о допуске учителей к выбору учебников внесли в Госдуму

Учитывая общее качество современных учебников, фактически сложилась ситуация, когда большое количество учебников и учебных пособий, заказанных без учета мнения учителей, скапливается в школьных библиотеках, так как они не получают применения в учебном процессе.
Обновлено в 11:26
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
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Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин забросил десять шайб в ворота противника в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи и привел свою команду к победе.
Обновлено в 12:40
Политика

Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 26 человек

Число раненых при взрыве в столице Колумбии возросло до 26 человек, среди них 16 несовершеннолетних, сообщает издание Heraldo.
Обновлено в 19:38
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Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково

Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.
Обновлено в 10:20
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Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
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Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

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Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
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