Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдТАСС вчера в 19:05

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.
Читать в источнике
Роберт Лайтхайзер
Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43

Подробнее о событии

Тамп поручил ввести пошлины на китайсике товары на $300 млрд

Газета.Ru04:14

Главные новости к утру 11 мая

Коммерсантъ00:00

Трамп повысил тарифы на импорт из Китая

Вести.Финансвчера в 00:51

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов

РИА Новостивчера в 19:07

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

РБКвчера в 19:59

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

ТАССвчера в 19:05

Трамп распорядился начать подготовку к введению пошлин в отношении всего оставшегося импорта из Китая

Эхо Москвы04:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Происшествия

Лайнер с россиянами вернулся в аэропорт Камрани из-за проблемы с шасси

"После взлета экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Камрани из-за проблем с правым шасси - спустило колеса.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие

НАТО продолжает нести потери в Латвии: умер второй албанский солдат

В столице Латвии, в рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм скончался уже второй военнослужащий вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануши.
Обновлено в 03:12
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика

Эксперт оценил решение Трампа об увеличении пошлины на товары из Китая

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал решение Дональда Трампа о повышении пошлин на ввоз в страну товаров китайского производства.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Австралии пилот 40 минут летел без сознания

В Австралии пилот-стажер во время учебного полета 40 минут летел без сознания.
Обновлено вчера в 20:41
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:36
Наука

Женщины сплетничают не чаще мужчин, а бедные не чаще богатых

Американские учёные завершили «первое в истории исследование сплетен».
Обновлено 08 мая в 05:30
Политика

Адвокат Вышинского через соцсети собрал деньги на залог

Обновлено в 03:10
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Авто

Сколько можно ездить с саморезом в шине

Обновлено в 03:22
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Хоккей

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

В Словакии взял старт чемпионат мира по хоккею.
Обновлено вчера в 12:24
Авто

Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью

Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Адвокат Бутиной подтвердил информацию о ее переводе из тюрьмы

Обновлено вчера в 22:55
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие

США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке

В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Блогера посадили в СИЗО по делу об оскорблении прокурора

Суд в Липецкой области арестовал местного блогера Дмитрия Пашинова, обвиняемого властями в оскорблении сотрудника прокуратуры Андрея Пажетных.
Обновлено в 00:56
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Политика

Волкер призвал Россию вернуть Донбасс под контроль Киева

Ранее News.ru писал, что Волкер предостерёг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского от смены политики Киева в отношении Донбасса.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

Вознесенское шоссе перегородили перевёрнутые пожарная машина и трактор

Утром в субботу, 11 мая, в Колпино произошло ДТП с участием пожарной машины и трактора.
Обновлено в 02:41
Политика

Спикер Рады заявил, что не позволит сорвать подписание закона о языке

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что не позволит сорвать подписание языкового закона.
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия

В Японии 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте

Из-за перебоя в работе энергосистемы 160 человек застряли на подъемнике на горнолыжном курорте в японской префектуре Ямагата, сообщило агентство Киодо со ссылкой на владельца курорта.
Обновлено в 03:31
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Транспорт

МВД сделает тюнинг автомобилей проще

«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова

Обновлено вчера в 13:36
Общество

Подставную миллионершу из России приговорили к тюремному сроку в США

ИА «Ореанда-Новости» Притворявшуюся наследницей многомиллионного состояния уроженку России Анну Сорокину в США приговорили к тюремному заключению сроком от четырёх до двенадцати лет по обвинению в мошенничестве.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное