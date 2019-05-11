Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из КитаяИнфо24 09:07

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины введут на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов.

Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из Китая

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