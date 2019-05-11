Политика
Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из КитаяИнфо24 09:07
В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины введут на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Оценить28
Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп связал отмену пошлин на китайские товары с прогрессом на переговорах
Говорит Москвавчера в 17:09
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Fujifilm создает замену для камеры премиум-класса X100F
Компания Fujifilm готовит к выпуску новую компактную камеру.
Обновлено в 14:51
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике
Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «от имени народа потребовал» от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу
Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:36
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Экономика
США: Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы
Россия в 2019–2020 сельскохозяйственном году может нарастить поставки пшеницы до 36 млн тн.
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Пакистане боевики напали на гостиницу
Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Авто
АвтоВАЗ рассказал о своих экспортных планах
В среднесрочной перспективе «АвтоВАЗ» продолжит наращивать экспорт в страны Ближнего Востока и Северной Африки.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 08:33
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Хоккей
Сборная Латвии обыграла австрийцев на ЧМ-2019
Игра завершилась со счетом 5:2 Латвийские хоккеисты одержали победу над сборной Австрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Словакии.
Обновлено в 14:00
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Кино
Скончался режиссер Николай Тарханов
Стало известно о смерти режиссера, оператора и фотографа Николая Тарханова.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Футбол
Енисей — Краснодар 0:4
Обновлено в 08:52
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54