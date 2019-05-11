Политика

Трамп поручил ввести пошлины на большую часть импорта из КитаяИнфо24 09:07

В США по поручению президента Дональда Трампа началась подготовка к введению пошлин на большую часть импорта из Китая. Как сообщил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, пошлины введут на ввоз китайских товаров на сумму около 300 миллиардов долларов.
Читать в источнике
Роберт Лайтхайзер
Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристФАН вчера в 20:43

Подробнее о событии

Трамп распорядился повысить пошлины почти на все товары из Китая

RT на русском08:07

Трамп поручил ввести пошлины на китайские товары на $300 млрд

Газета.Ru04:14

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

ТАССвчера в 19:05

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товары на 300 млрд долларов

РИА Новостивчера в 19:07

Трамп распорядился ввести пошлины на китайские товары еще на $300 млрд

РБКвчера в 19:59

Трамп поручил начать процесс повышения тарифов на весь оставшийся импорт из Китая

Эхо Москвы06:00

Трамп связал отмену пошлин на китайские товары с прогрессом на переговорах

Говорит Москвавчера в 17:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Футбол

«Енисей» проиграл «Краснодару» и вылетел из РПЛ

Обновлено в 09:04
Культура

Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»

Обновлено в 11:31
Наука

Уровень глутамата падает на ранних стадиях шизофрении

Исследователи школы медицины Джонса Хопкинса показали, что сверхвысокопольный МРТ может выявлять снижение уровня нейромедиаторов в мозгу пациентов уже на ранних стадиях развития шизофрении.
Обновлено в 09:46
Политика

В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»

Обновлено в 08:25
Хоккей

Иван Телегин: «На трибуне нервов тратишь больше, чем на льду»

Нервов тратишь больше, чем на льду. Завтра уже буду вместе со всеми.
Обновлено в 08:17
Политика

Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», постановил отказать в его удовлетворении», — цитирует агентство пресс-службу суда.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика

Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары

Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
Общество

Появилось видео «наркоприключений» семьи Резник в Праге

В Сети появилось видео «наркоприключений» семейства Резник во время майских выходных.
Обновлено в 10:37
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Армия и оружие

Морпехи ВСУ застрелили командира, отдавшего приказ о боевой вылазке

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира.
Обновлено в 11:14
Спорт

Загитова порадовала фанатов фотографиями в купальнике

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова вновь порадовала своих болельщиков, правда, в этот раз не на катке.
Обновлено в 11:12
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

Обновлено в 07:45
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Происшествия

Боевики атаковали гостиницу в Пакистане

Обновлено в 11:32
Авто

Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более

По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Политика

Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Обновлено в 11:17
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при Испании «Формулы-1»

Обновлено в 11:03
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество

Мэр Лондона рассказал о получении множественных угроз

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в его адрес поступают многочисленные угрозы, из-за чего главе города обеспечили круглосуточную охрану.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Здоровье

Три продукта на столах россиян, содержащие яды, назвали медики

Небезопасные продукты на столах россиян, содержащие ядовитые вещества, назвали медики.
Обновлено в 06:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное