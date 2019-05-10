Политика

Трамп поручил увеличить пошлины на китайские товарыРИА Новости 18:48

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своём заявлении, распространённом его пресс-службой в пятницу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

ТАСС19:05

Трамп повысил тарифы на импорт из Китая

Вести.Финанс00:51

США и Китай продолжат торговые переговоры несмотря на введенные американской стороной пошлины

Эхо Москвы16:02

Трамп не исключил снятие пошлин на китайские товары

Известия16:21

Дональд Трамп не намерен спешить в торговых переговорах с Китаем

Коммерсантъ10:24

Трамп заявил, что США «не нужно торопиться» в переговорах с КНР

RT на русском08:25

Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем на фоне новых пошлин США

РБК17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика

На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Происшествия

Пожар на автозаправке в Чечне локализован

Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 18:52
Шоу-бизнес

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» превратилась в роковую блондинку

Обновлено в 18:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Энергетика

Цена нефти Brent замедлила рост до $70,56 за баррель

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Москве в пятницу составила $70,56 за баррель, что на $0,17 (0,24%) выше уровня предыдущей сессии.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Хоккей

Ржига: «Пока сборная России меня не интересует»

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига после победы над шведами в стартовом матче чемпионата мира похвалил подопечных за проделанную работу.
Обновлено в 17:49
Футбол

Динамо — Ростов 0:0

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Ростовом», изначально фаворитом являлись хозяева поля, несмотря на своё 12-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:02
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Происшествия

Пилот летел без сознания в течение 40 минут

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Общество

Провокационный плакат на 9 Мая взорвал соцсети

Обновлено в 14:43
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено в 13:46
Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.
Обновлено в 08:35
Футбол

Игрока «Лестера» оштрафовали на 5 тысяч фунтов за расистские твиты

Футбольная ассоциации Англии (FA) оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за расистские и сексистские сообщения в твиттере, опубликованные им в 2013–2014 годах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 18:52
Хоккей

Сборная Канады проиграла Финляндии на ЧМ-2019

Подопечные Алена Виньо уступили сборной Финляндии со счётом 1:3. Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею—2019 В составе канадцев единственная заброшенная шайба в активе Джонатана Маршессо.
Обновлено в 12:22
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено в 15:54
Политика

Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Домодедово пассажир пытался провезти в багаже мину времен ВОВ

Обновлено в 14:26
Политика

В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам

США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Экономика

Банки слишком активно блокируют клиентов, считают эксперты

Банки стали слишком активно блокировать счета подозрительных клиентов.
Обновлено в 14:59
Политика

Филарет готовит на Украине очередной церковный раскол

Раскольник Филарет разослал архиепископам приглашение на "торжественное молитвенное общение" в память о священномученике Макарии на бланках ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Обновлено в 02:07
Политика

Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации.
Обновлено в 15:22
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Космос

NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

Обновлено в 13:49
Происшествия

Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты

Средства перечислены первым 10 семьям из Мурманской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 13:20
Политика

Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ

Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 11:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное