Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрдКоммерсантъ вчера в 19:37

Сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов. Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд, сообщил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Ранее в США вступили в силу новые тарифы на $200 млрд китайского экспорта.

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

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