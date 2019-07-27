Политика
Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru вчера в 18:18
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Происшествия
Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Большинство жителей Восточной Германии хотели бы сближения с Россией, об этом говорится в статье, опубликованной немецкой газетой Der Tagesspiegel.
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Глава Минздрава Ингушетии обнародовала свой номер телефона
Зарема Льянова призвала звонить ей в случае вымогательства в больницах Жители Ингушетии в случаях вымогательства в больницах и поликлиниках могут звонить не только по номеру горячей линии минздрава региона, но и его руководителю, сообщается на официальной странице ведомства в Инстаграм.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено 25 июля в 08:32
Спорт
Рекорд мира и месть британцам: Ефимова, Рылов и Чупков взяли золото ЧМ
Золотой хет-трик оформили Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Антон Чупков, которому удалось установить новый мировой рекорд.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
У берегов Ливии спасли более 260 нелегальных мигрантов
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.
Обновлено вчера в 11:44
Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
Политика
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Вашингтон добивается возмещения 12 миллионов долларов лично от Винника и 88 миллионов долларов от онлайн-биржи BTC-e, которую, по данным американской прокуратуры, представляет россиянин.
Обновлено вчера в 20:46
Политика
Дума предложила ограничить иностранное владение крупных сайтов
В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ограничение на иностранное владение значимых в России интернет-ресурсов.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми
Число погибших от землетрясений на Филиппинах возросло до восьми. Об этом информирует AFP со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Госдума приняла закон о «дачной амнистии»
В России «дачная амнистия» будет продлена до марта 2021 года.
Обновлено 25 июля в 09:25
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Кличко сравнил Зеленского с Януковичем
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя так же, как один из его предшественников Виктор Янукович, и нарушает закон, желая сместить его с поста градоначальника.
Обновлено вчера в 18:53
Космос
Основной прибор спутника «Электро-Л» работает с ограничениями
Основная целевая аппаратура метеорологического спутника "Электро-Л" №2, выведенного на орбиту в 2015 году, работает с ограничениями, сообщает Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии "Планета".
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Иностранные туристы избили россиянку в Царском Селе
Обновлено вчера в 11:13
Экономика
Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине
Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Власти США напомнили владельцам криптовалют о налогах
Налоговая служба США (IRS) начала рассылать владельцам криптовалют предупреждения о возможном нарушении федеральных законов, пишет газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:38
Интернет
WhatsApp откажется от привязки к смартфону
Есть вероятность, что мессенджер можно будет использовать на нескольких устройствах без привязки к смартфону.
Обновлено вчера в 14:11
Музыка
Игорь Крутой отметит 65-летие концертами с Нетребко и Бочелли
Народный артист России, известный композитор Игорь Крутой рассказал, что планирует серию концертов в честь своего 65-летнего юбилея с участием Анны Нетребко и Андреа Бочелли.
Обновлено вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено вчера в 06:42
Футбол
«Астон Вилла» и «Ньюкасл» хотят подписать нападающего «Ливерпуля»
"Астон Вилла" и "Ньюкасл" нацелились на приобретение форварда "Ливерпуля" Гарри Уилсона.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие
Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой
В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Пушков оценил слова Трампа об отсутствии причин для вражды с Россией
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии причин для конфликта с Россией, заметив, что это никак не сказывается на политике его администрации.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам
МИД России в ответ на комментарий посольства ФРГ в Москве о выборах в РФ призвал соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей
Бучневич согласовал контракт с «Рейнджерс»
Российский нападающий Павел Бучневич согласовал условия контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте НХЛ.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44