Политика

Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru вчера в 18:18

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
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