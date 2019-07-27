Политика
Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru вчера в 18:18
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
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На акции оппозиции в центре Москвы задержаны 295 человек
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Кино
Погибла 24-летняя актриса из «Брестской крепости» Вероника Никонова
24-летняя актриса Вероника Никонова, сыгравшая Аньку, главную героиню военной драмы "Брестская крепость", трагически погибла в США.
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Футбол
«Барселона» предложит Месси бессрочный контракт до конца карьеры
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Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
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Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Обновлено в 07:27
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
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Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео
Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.
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Происшествия
Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге
Обновлено в 08:50
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Футбол
Агент Шюррле подтвердил наличие переговоров со «Спартаком»
Обновлено в 06:44
Космос
Астрономы нашли умирающего двойника Солнца
Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Происшествия
Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину
На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Бронемашины БРДМ-2 доставлены в Сербию из России
В Минобороны Сербии сообщили, что десять бронемашин БРДМ-2 доставлены в страну из РФ.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Согдиана стала мамой в третий раз
Накануне звезда поделилась радостным событием и рассказала, что вновь стала мамой: она родила третьего сына.
Обновлено в 06:00
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Медики оценили состояние Чуриковой как тяжелое
Обновлено в 03:11
Политика
Поклонская уверена в скором возобновлении авиасообщения Киева с Крымом
Депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила уверенность в "скорейшем" возобновлении авиарейса "Киев — Симферополь".
Обновлено в 07:21
Экономика
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке
«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Общество
В Белоруссии вступил в силу антитабачный декрет
Декрет, направленный на последовательное ограничение доступности табачных изделий и электронных сигарет, вступил в силу в Белоруссии.
Обновлено в 03:34
Общество
Путин ужесточил наказание для водителей, не пропускающих скорую
Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих наказание за воспрепятствование работе медицинских работников.
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Спартак» назвал состав на матч с «Тамбовом»
Обновлено в 08:47
Футбол
Ломовицкий: «Бакаев посоветовал мне перейти в „Арсенал“»
21-летний полузащитник Александр Ломовицкий прокомментировал свой переход из московского «Спартака» в тульский «Арсенал».
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Спорт
Минаков выиграл серебро ЧМ на дистанции 100 м баттерфляем
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