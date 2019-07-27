Политика
Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru вчера в 18:18
По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьер
Обновлено в 06:48
Общество
Жару в Москве сменят аномальные холода
Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Обновлено в 06:23
Происшествия
Проходят обыски в министерстве финансов Астраханской области
На прошлой неделе Следком России возбудил 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов о превышении должностных полномочий и мошенничестве при расселении аварийного жилья.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В Дагестане трое детей погибли в Каспийском море
Дети 12, 13 и 14 лет пропали после купания в Каспийском море. В последний раз их видели живыми, плавающими на надувном матрасе.
Обновлено в 07:27
Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией
72% жителей регионов, ранее входивших в ГДР, хотят улучшения отношений с Россией - таковы результаты опроса, проведенного изданием Der Tagesspiegel.
Обновлено в 05:17
Финансы
Центральный Банк снизил ключевую ставку
Центральный банк последовательно, но очень осторожно снижает эту ставку.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Пять человек погибли во время землетрясения на Филиппинах
Пять человек погибли и 12 пострадали в время двух землетрясений на Филиппинах, сообщает 27 июля агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 22:43
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Началась подготовка визита Зеленского к Трампу
Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил о начале подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского в США, передает "Интерфакс".
Обновлено в 04:14
Экономика
Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий
Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Кино
Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»
В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
Обновлено в 07:28
Культура
«Крокодила Гену» и «Попугая Кешу» снимут в 3D
Ранее стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" планирует снять продолжение историй про героев культовых советских мультфильмов "Ну, погоди!", "Маугли", "Умка" и "Чебурашка и крокодил Гена".
Обновлено в 05:28
Спорт
Австралийская пловчиха Джек сообщила о положительной допинг-пробе
Пловчиха из Австралии Шайна Джек, покинувшая чемпионат мира по водным видам спорта за несколько дней до старта соревнований, заявила, что в её допинг-пробе был найден запрещённый препарат.
Обновлено в 05:52
Общество
Названы распространённые ошибки в русском языке
Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса
Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 06:58
Религия
В Киеве начался крестный ход Московского патриархата
Крестный ход Украинской православной церкви проходит в Киеве.
Обновлено в 06:59
Здоровье
В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России
Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
Обновлено в 05:02
Политика
Трамп пригрозил Франции пошлинами на вино из-за «глупости Макрона»
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о 3-процентном налоге на доходы технологических гигантов, который, в частности, распространяется на американские Facebook и Amazon.
Обновлено в 04:59
Музыка
Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу
Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Путин погрузился в батискафе к месту гибели подлодки
В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
Обновлено в 07:22
Футбол
Агент Шюррле подтвердил переговоры игрока со «Спартаком»
Футболист дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле ведет переговоры со «Спартаком», эту информацию РБК подтвердил агент атакующего полузащитника Инго Хаспель.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Водитель протаранил бар в Екатеринбурге из-за шампанского
В Екатеринбурге недовольный водитель протаранил входную группу заведения On Bar на улице Радищева, чтобы не платить за бутылку дорогого шампанского.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Белой Церкви украинская полиция проводит масштабную спецоперацию
Сотрудники украинской полиции при поддержке спецназа проводит в Белой Церкви (Киевская обл.) одновременные обыски по 50-ти адресам и задержания известных им членов преступного сообщества.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачёвой
Час назад Максим поделился снимком, на котором они с Аллой Борисовной отдыхают на кроватке на улице.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Москва призвала немецких дипломатов не вмешиваться в дела России
Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало посольство Германии в Москве соблюдать Венскую конвенцию и не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.
Обновлено в 03:23
Политика
ЦАР отозвала признание независимости Косова
Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Транспорт
Тоннели Большого кольца метро Москвы пророют в 2021 году
Все тоннели для Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве будут прорыты в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительствастолицы.
Обновлено в 06:58