Политика

Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru 18:18

США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.
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