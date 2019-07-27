США не имеют поводов для вражды с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Трамп порассуждал о вражде с Россией

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