Политика

Трамп порассуждал о вражде с РоссиейLenta.ru вчера в 18:18

По словам Трампа, на отношения между странами плохо сказалось расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента с российской стороной.
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Трамп не увидел причин не ладить с Россией

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Трамп порассуждал о прекращении вражды с Россией

Газета.Ru02:46

Трамп заявил, что основания враждовать с Россией у США отсутствуют

ТАССвчера в 17:08

Трамп назвал имя виновника плохих отношений США и России

Телеканал 360°вчера в 19:20

Трамп: у США нет причин не ладить с Россией

RT на русскомвчера в 18:39

Трамп объяснил вражду с Россией

РИА Новостивчера в 17:48

Трамп заявил об отсутствии причин не ладить с Россией

РБКвчера в 19:49
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Общество

Власти пообещали искать уклонистов на акции около мэрии Москвы

Ранее несколько политиков призвали устроить 27 июля митинг около мэрии на Тверской улице в случае, если независимых кандидатов не зарегистрируют на выборы в Мосгордуму.
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Обнаружена опасность средств для отпугивания комаров

Врачи рассказали, какую опасность для здоровья человека могут представлять средства для отпугивания комаров.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

В Китае рассказали об итогах встречи Лаврова с главой МИД КНР

В китайском внешнеполитическом ведомстве рассказали об итогах встречи главы МИД России Сергея Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещаются лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Политика

К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ

Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Эрдоган пригрозил США отказом от покупки самолетов «Боинг»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил отзыва заказа на поставку самолетов американской компании «Боинг» на фоне напряженности в отношениях с США, пишет в пятницу газета Sabah.
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Реал» решил не продавать Хамеса

Стоит отметить, что Родригес пополнил в "Реал" в 2014 году. Ранее нападающий "Реала" получил травму в матче с "Атлетико".
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Башкирии врач применил оружие против буйного посетителя

Явившийся в морг нетрезвый гражданин 50 лет устроил скандал с требованием отдать ему труп жены, которая недавно скончалась.
Обновлено в 03:37
Политика

Зеленского попросили вернуть авиасообщение с Россией

Жители Украины попросили президента страны Владимира Зеленского восстановить авиасообщение с Россией.
Обновлено в 02:42
Культура

НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»

Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено вчера в 18:01
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Гражданка Белоруссии погибла на Аляске при попытке переплыть реку

Гражданка Белоруссии Верамика Маикамава погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса, в котором жил прототип главного героя фильма "В диких условиях".
Обновлено вчера в 22:34
Общество

Более 40% россиян не заметили усиления поддержки семей с детьми

Большинство россиян (42%) уверены, что власти страны за последний год никак не увеличили поощрения рождаемости и поддержки семей с детьми, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса службы специальной связи и информации ФСО.
Обновлено в 03:57
Транспорт

В Петербурге в День ВМФ полностью перекроют участок КАД

Обновлено в 03:57
Космос

В Японии частная ракета после запуска упала в море

Обновлено в 03:51
Политика

СБУ задержала российский танкер

СБУ задержала российский танкер Neyma, которому вменяют блокирование украинских военных катеров и буксира при попытке их пройти с нарушениями установленных правил из Черного моря в Азовское через Керченский пролив.
Обновлено 25 июля в 07:54
Происшествия

Мотоциклист насмерть сбил пешехода на проспекте Ветеранов

Обновлено в 04:02
Происшествия

Анита Цой показала травмированную на фестивале ногу

Обновлено вчера в 23:03
Политика

Трамп не исключил введение налога на французское вино

Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Единоборства

Лобов может провести бой с Ханом

Обновлено в 02:21
Политика

В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию

Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-африканская республика сообщила, что стала 14-м государством, отозвавшим признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Ивица Дачич в эфире национального телевидения Сербии.
Обновлено в 03:53
Общество

Названы самые стыдные ошибки в речи

Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
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Обязательный переход на госномера нового образца отложили на год

Переход на госномера нового образца отложили на один год.
Обновлено вчера в 08:59
Политика

Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
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В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
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