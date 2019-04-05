Политика
Трамп попросил Россию и Китай сократить расходы на вооружениеЮжный Федеральный 05:59
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ призвал Москву и Пекин сократить расходы на вооружение и создание новых видов оружия, в том числе ядерного.
Читать в источнике
Оценить109
Россия, Китай и мы – каждый год мы выпускаем оружия на сотни миллиардов долларов, включая ядерное оружие. Это просто нелепо. Я бы предположил, что и Китай, и Россия согласятся, что это вообще не имеет смысла.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАПопулярная механика 06:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 09:17, Ашберн
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Жительнице Красноярска запретили снимать потрепанные стены больницы
Женщине с ребенком в одной из красноярских больниц поставили условие: подписать бумаги о запрете фотографировать палату или отказ от госпитализации малыша.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей
Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Происшествия
Роспотребнадзор нашел источник заражения
В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов
Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
В бундестаге предложили распустить НАТО
НАТО представляет значительную угрозу мировой безопасности, используя свои силы для защиты «имперских интересов», поэтому альянс следует распустить.
Обновлено в 04:27
Общество
Минздрав хочет блокировать публичные призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов
В ходе расследования дела полиция обнаружила в Подмосковье колл-центр лжеэкстрасенсов, в который поступали звонки со всей России.
Обновлено в 03:37
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что ждёт возвращения в футбол Александра Кокорина, а также надеется, что клуб будет всячески поддерживать спортсмена.
Обновлено в 05:04
Общество
Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги
На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»
На видео Кэмерон говорит о том, что он вместе с Дизелем находится на секретной съемочной площадке "Аватаров".
Обновлено вчера в 22:43
Здоровье
Литовченко выразил недовольство очередями в больнице Новосинеглазово
Из-за духоты некоторые пациенты еле стоят на ногах, у многих сдают нервы, - поделился впечатлениями Анатолий Литовченко.
Обновлено в 04:28
Космос
Макет лунной базы появился в Московском планетарии
Обновлено в 09:00
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество
Большинство россиян верит в успех женщины в любой профессии
Большинство россиян —74% — считают, что женщины могут добиться успеха в любой профессии.
Обновлено в 07:34
Экономика
«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова
Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
Авто
Volkswagen Passat стал самым продаваемым седаном в мире
Обновлено в 04:26
Политика
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2»
Ранее Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
Обновлено в 06:11
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
НАТО начинает учения в Черном море
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06