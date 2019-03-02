Трамп попросил Китай немедленно отменить пошлины на сельхозпродукциюРоссийская газета вчера в 21:18

Я попросил Китай незамедлительно снять тарифы с нашей сельскохозяйственной продукции, включая говядину, свинину и так далее. Основанием должно стать то, что торговые переговоры идут хорошо, а я не стал 1 марта повышать пошлины до 25%. Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня.

Трамп написал в Twitter, что обратился к Китаю с просьбой немедленно отменить все пошлины на сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину) "основываясь на том факте, что мы идем к соглашению по торговле в рамках дискуссий, и я не повысил пошлины в рамках второго пакета до 25% первого марта", - цитирует Трампа РИА Новости.

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