Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК вчера в 19:39

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
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Источник рассказал агентству Reuters
, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.
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Полный провал: США пытались забрать наработки КНДР по ядерному оружию

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Газета.Ruвчера в 18:18

На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

Вести.Ruвчера в 18:52

Reuters: Трамп призвал Ким Чен Ына передать ядерное оружие США

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СМИ: Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

РИА Новостивчера в 18:39

Reuters: Трамп на переговорах в Ханое просил Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США

ТАССвчера в 18:35

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

РБКвчера в 19:39
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Корпорация Sony объявила о том, что планирует объединить три ранее независимых подразделения в одно.
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