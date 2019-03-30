Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК вчера в 19:39

с чего всё началось

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Футбол «Хоффенхайм» разгромно победил «Байер» дома Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» нанес поражение с разгромным счетом команде «Байер» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги.

Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Общество Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.

Футбол Карпин объяснил, почему «Ростов» в гостях играет лучше, чем дома Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему его команда в нынешнем сезоне РПЛ на выезде играет успешнее, чем дома.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Общество Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.

Футбол ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон» Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".

Общество Названы наиболее стабильные сферы труда в России Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.

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Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.

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Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Происшествия Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.

Здоровье Врачи призвали перестать целовать и обнимать домашних ежей Во избежание заражения вышеуказанным заболеванием врачи рекомендуют прекратить обнимать и целовать ежей, а также не позволять колючим питомцам передвигаться в местах, где хранится или готовится еда.