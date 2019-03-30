Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК вчера в 19:39

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
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Источник рассказал агентству Reuters
, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.
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