Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК вчера в 19:39
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
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с чего всё началось
Источник рассказал агентству Reuters, что во время саммита в Ханое президент США Дональд Трамп передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ с призывом перевезти ядерное оружие Пхеньяна в США.Аргументы и Фактывчера в 20:24
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На саммите в Ханое Дональд Трамп просил Ким Чен Ына передать ядерное оружие США
Вести.Ruвчера в 18:52
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