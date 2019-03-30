Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК вчера в 19:39

с чего всё началось

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Происшествия В Краснодаре горит мебельный склад Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Армия и оружие В России появится уникальный управляемый артиллерийский снаряд Управляющий директор КБ Валерий Макеев в интервью РИА Новости рассказал, что помимо 57-миллиметрового управляемого артиллерийского снаряда предприятие разрабатывает сейчас проект создания специальных блоков, которые превращают неуправляемые ракеты в управляемые.

Происшествия Кадыров пообещал новую машину потерявшему семью в ДТП жителю Москвы Потерявший жену и дочь в аварии с участием чеченца Муслима Джамбекова в Москве Роман Роменков получит новую машину «Нива», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Наука Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.

Армия и оружие Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".

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Политика Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.

Шоу-бизнес Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото 25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Происшествия В Саратове обрушилась стена и провалилась крыша 4-этажного дома На 2-й Дачной в Саратове 30 марта произошло обрушение стены жилого дома.

Общество Губернатор назвал стоимость строительства метро в Красноярске Стоимость проекта по постройке метрополитена в Красноярске с учетом беспилотной части составит порядка 65 млрд руб. Об этом РБК на Красноярском экономическом форуме заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Культура Беглов поручил создать концепцию развития культуры Петербурга Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поручил создать рабочую группу, которая подготовит концепцию развития культуры города, сообщает «Петербургский дневник».

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Экономика Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.

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Общество ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".

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