Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДРРБК 19:39
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
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с чего всё началось
Предложение Трампа отдать США все наработки по ядерному оружию, уничтожить имеющиеся ракеты и впустить в Северную Корею наблюдателей встретило отказ со стороны лидера КНДР, сообщает Reuters.Вечерняя Москва21:53
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Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Обновлено в 05:07
Баскетбол
«Химки» дома уступили ЦСКА в матче Евролиги
Подмосковные «Химки» дома уступили ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Экс-следователь заочно арестована по делу о вымогательстве взятки
По решению Пресненского суда Москвы экс-старший следователь по особо важным делам управления Мария Слезкина была заочно арестована.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Общество
Медведев рассказал о полезной стороне соцсетей
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что социальные сети помогают ему оперативно реагировать на проблемы в стране — граждане пишут ему о волнующих их вопросах.
Обновлено в 09:04
Политика
Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
36-летняя Анна Седокова подтвердила свой роман с хоккеистом
Стоит отметить, что слухи о возможном романе Анны Седоковой с 24-летним хокеистом Андреем Мироновым появились в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:47
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:54
Авто
Volvo запустит в России сервис подписки на автомобили
Компания Volvo в июне 2019 года первой среди автопроизводителей запустит в России сервис аренды автомобилей по подписке.
Обновлено в 04:50
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Политика
Кандидата в президенты США Байдена обвинили в домогательствах
Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила кандидата в президенты Соединённых Штатов Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 23:36
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Луизиана признала голодомор геноцидом
Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Политика
Болтон: в США могут ввести санкции против помогающих Мадуро стран
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против компаний из других стран, имеющих деловые отношения с Венесуэлой, передает Reuters.
Обновлено в 16:20
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Здоровье
Можно ли найти мошенников, взламывающих почту и аккаунты
Взломав сотни адресов, мошенники могут собрать неплохой куш.
Обновлено в 22:00
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Здоровье
«Единая Россия» проведет во всех регионах мониторинг медобеспечения детского отдыха
Активисты партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" проведут во всех регионах страны мониторинг медицинского обеспечения детского отдыха.
Обновлено в 11:25
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Хоккей
НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Обновлено в 23:01
Кино
Умер актер из «бондианы» и «Звездных войн» Шэйн Риммер
Обновлено в 12:35
Происшествия
Названа причина крушения Boeing в Эфиопии
Обновлено в 21:30
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Авто
Новый кроссовер Renault Arkana заметили на улицах Москвы
Новый кросс-купе от Renault был пойман фотошпионами во время обкатки на городских улицах в Москве.
Обновлено в 09:07
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Футбол
Игало: «Этой зимой отклонил предложение „Барселоны“»
Нападающий "Шанхай Шэньхуа" и сборной Нигерии Одион Игало рассказал, что этой зимой мог перебраться в "Барселону".
Обновлено в 23:05