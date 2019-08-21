Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru 16:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Интернет
Данные сотен тысяч любителей порно оказались в открытом доступе
Сайт Luscious устранил уязвимость 19 августа. На этом портале появляется порно для любителей хентая и манги.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено в 19:07
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено в 16:05
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове
В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
Обновлено в 22:50
Общество
Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на российскую экономику
«Известия» сообщают, что правительство поручило Министерству труда оценить последствия введения сокращенной рабочей недели до конца сентября.
Обновлено в 23:14
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Наука
Таинственное внутреннее ядро Земли может получить научное объяснение
В заключении эксперты отметили, что у них есть немало объяснений разности показателей и оценки кажущихся скоростей вращения внутреннего ядра.
Обновлено в 13:48
Происшествия
Сахалинская таможня нашла на борту газовоза из Кореи «арсенал ниндзя»
Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту иностранного газовоза, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 22:16
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Наука
Энергоэффективный сон оказался опасен для перелетных птиц
Обновлено 19 августа в 11:00
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Футбол
«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро
«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено в 18:07
Политика
Возвращение России в G8 назвали поражением Украины
«Возвращение России к G8 без деоккупации Донбасса и деаннексации Крыма станет поражением Украины», — написал Кириленко.
Обновлено в 05:53
Технологии
В Москве снова протестировали систему электронного голосования
В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 08:11
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
Обновлено в 11:32
Армия и оружие
Перспективный спутник «Метеор-М» № 2-2 дал первые данные военным
Метеоданные с космического спутника «Метеор-М» № 2-2 впервые получили военные Восточного военного округа, 20 августа сообщили в пресс-службе ВВО.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Общество
Николай Дроздов стал одним из хранителей дальневосточного леопарда
Зоолог и бывший ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов стал хранителем дальневосточного леопарда Leo 64M, которому сразу было присвоено имя Байкал, сообщает в четверг пресс-служба национального парка "Земля леопарда".
Обновлено в 21:58
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено в 18:21
Космос
Технологи из Королева запустили в калужское небо ракету на топливе «карамелька»
Участники чемпионата по ракетостроению готовятся запустить самый большой экземпляр.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Елена Захарова: «Недавно с дочкой отдыхали на море»
Недавно актриса провела отпуск в Европе. В зарубежную поездку Елена Захарова взяла полуторогодовалую дочь.
Обновлено в 17:00
Космос
Уфолог нашел «египетский саркофаг» на фото Марса
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг (Scott Waring) при просмотре фото американского космического агентства (NASA) заметил изображение «египетского саркофага», сообщило издание The Sun.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
При прорыве трубы у метро «Улица Дыбенко» пострадала женщина
В среду, 21 августа, стало известно, что при прорыве трубы с горячей водой у станции метро «Улица Дыбенко» пострадала женщина.
Обновлено в 11:48
Политика
Порошенко вместе с семьей покинул территорию Украины
Обновлено в 08:20
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11