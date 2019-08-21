Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru 16:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:46, Ашберн
Политика
Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8
Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 06:31
Политика
Захарова назвала фейком платные документы после украинской тюрьмы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о распространении неверной информации о требовании денег с гражданина России Евгения Мефёдова, которого отпустили под залог из украинской тюрьмы.
Обновлено в 10:53
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов
"Краснодар" потерпел разгромное поражение от "Олимпиакоса" в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Политика
Трамп заявил о планах отменить получение гражданства по рождению в США
Белый дом изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства США всем, кто родился на территории страны, даже если их родственники не являются гражданами государства.
Обновлено в 15:00
Авто
Двигатели Aurus применят в малой авиации
Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.
Обновлено в 03:05
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Политика
Меркель и Джонсон выступили против возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Борисом Джонсоном обсудили возможность воссоединения G8, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе.
Обновлено в 14:05
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
По словам Григорьянца, Семак дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 11:27
Общество
Группа СПБЧ отменила концерт на дне рождения МО «Екатерингофский»
Инди-группа «Самое большое простое число» (СБПЧ) отказалась от выступления на дне рождения округа «Екатерингоф» 6 сентября, сообщает издание Znak.com.
Обновлено в 13:36
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с ЦСКА
Обновлено в 09:33
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Обновлено вчера в 11:47
Политика
На разгон митингов в Москве пожаловались в ООН
Правозащитная группа «Агора» направила обращения спецдоколадчикам Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой оценить реакцию российского государства на несогласованные акции в центре Москвы в июле-августе этого года.
Обновлено в 18:12
Игры
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Обновлено в 04:43
Экономика
Альфа-банк создает «дочку» на Кипре
Совет директоров Альфа-банка принял решение об учреждении компании Alfa Capital Markets Ltd. на территории республики Кипр для ведения корпоративно-инвестиционного бизнеса на зарубежных рынках, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе банка.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Самолет с пассажирами загорелся в Калифорнии при взлете
По сведениям полиции города Оровилл, самолет прервал взлет и загорелся. Пассажиры и члены экипажа успели вовремя покинуть воздушное судно.
Обновлено в 18:36
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Политика
Завершилось третье тестовое голосование перед выборами в Мосгордуму
В среду в столице состоялся третий этап открытого тестирования системы электронного голосования, которую впервые в стране будут применять на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 15:30
Политика
Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов
По мнению авторов доклада, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника — Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено в 16:07