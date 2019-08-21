Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru 16:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:48, Ашберн
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Штормовой ветер во Владивостоке сломал одну из старейших достопримечательностей города – крест на Крестовой сопке, местный житель хочет восстановить его своими силами.
Обновлено в 20:50
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80-м году жизни.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Общество
Археологи нашли в Крыму древний христианский храм
Директор Института археологии Крыма сообщил, что археологи нашли древний христианский храм.
Обновлено в 08:32
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Космос
«Спектр-РГ» сфотографировал центр Млечного Пути с окрестностями черной дыры
На сайте госкорпорации говорится, что аппарат рассматривает яркий источник в центре нашей галактики, он "является суперпозицией сверхмассивной черной дыры Стрелец А* и протяженного рентгеновского излучения окрестности черной дыры размером 4х8 парсек", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Обновлено в 09:12
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Квентин Тарантино, год назад расставшийся со статусом холостяка, скоро станет отцом.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено в 19:54
Политика
Лавров напомнил немецкому журналисту о Вышинском
Лавров напомнил, что в ноябре 2018 года эти моряки грубо нарушили нормы безопасности и тайком попытались пройти через пролив.
Обновлено в 13:57
Футбол
Сборная Туниса осталась без главного тренера
Французский специалист Ален Жиресс покинул пост главного тренера сборной Туниса.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено в 17:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о вероятности очередной вспышки Эболы
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, ликвидирована, но нельзя прекращать работу, поскольку остаётся вероятность новой вспышки, заявила в интервью РИА "Новости" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 20:47
Кино
Человека-паука могут выкинуть из киновселенной Marvel
Компании Disney и Sony больше не будут сотрудничать в работе над фильмами о Человеке-пауке, сообщает издание Deadline.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Украинские военные спровоцировали в Донбассе вспышку чумы
Медики диагностировали чуму у 12 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 16:48
Космос
Астронавты NASA совершили выход в открытый космос
Обновлено в 10:20
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по Донбассу
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
Обновлено в 08:42
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Здоровье
Диетологи рассказали о безопасной периодичности употребления грибов
Ранее в МЧС рассказали, какие правила следует соблюдать, чтобы сбор грибов прошел безопасно.
Обновлено в 21:40
Футбол
Роналду считает, что он мог бы стоить 300 млн евро
Обновлено в 20:16
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено 19 августа в 14:19
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13