Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу

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