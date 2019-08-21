Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru вчера в 16:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Политолог оценил намерение Трампа вернуть захваченных боевиков в страны Европы
RT на русскомвчера в 17:24
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала первую фотосессию сына Овечкина
Обновлено вчера в 09:46
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:49
Энергетика
«Нафтогаз» предложил населению Украины впрок запастись дешёвым газом
Население Украины может наперёд оплатить газ по нынешним ценам и использовать его во время будущего отопительного сезона, заявили 21 августа в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Саратове
По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Меркель назвала основное условие возвращения России в G7
Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала основное условие, при котором Россия могла бы вернуться в формат G7.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Додон подтвердил, что пригласил Шойгу в Молдавию
Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, что пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу участвовать в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения республики от фашизма.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54
Политика
Новая Зеландия свяжется с властями Украины из-за продаж «манифеста» стрелка из Крайстчерча
Правительство Новой Зеландии намерено связаться с властями Украины из-за случая продажи на ее территории "манифеста" Брентона Тарранта, обвиняемого в нападении на мечети в Крайстчерче 15 марта текущего года.
Обновлено в 00:21
Общество
В РФ обновляют кадастровую стоимость недвижимости
Как сообщает otvprim.ru, в шестнадцати регионах РФ началась государственная кадастровая оценка всех объектов капитального строительства.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса
Автобус опрокинулся на 69-м километре дороги М-9 "Балтия" в Подмосковье, пострадали восемь пассажиров, сообщили в ГИБДД РФ.
Обновлено в 00:36
Здоровье
Новое оборудование поступило в Нерчинско-Заводскую центральную районную больницу
Новое медицинское оборудование приобретено для Нерчинско-Заводской ЦРБ на средства «дальневосточной» субсидии.
Обновлено вчера в 21:28
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Здоровье
Кому нельзя есть малину
Малину рекомендуют для поддержания тонуса кожи. Врачи говорят, что переедать нельзя, и стоит соблюдать диету.
Обновлено в 00:26
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов
В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18