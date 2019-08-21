Политика

Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru вчера в 16:39

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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