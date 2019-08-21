Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в ЕвропуГазета.Ru 16:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Футбол
Олег Кононов: «„Спартак“ ждет важная игра с очень сильным соперником»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено в 10:15
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
Обновлено в 02:15
Космос
Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что у возглавляемой им организации на данный момент нет достаточных финансовых средств для того, чтобы создать работающий солнечный парус, который позволил бы космическим аппаратам перемещаться при помощи солнечного ветра.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
США ввели санкции против трех китайцев за распространение опиоидов
США ввели санкции против трех китайских физических лиц и нескольких подконтрольных им компаний за производство и распространение синтетических опиоидов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула штукатурка
В одном из детских садов Благовещенска обрушилась массивная часть штукатурки. В результате происшествия пострадали трое детей.
Обновлено в 06:21
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
Израиль поразил несколько военных целей ХАМАС в секторе Газа
Истребители ВВС Израиля в четверг поразили несколько военных целей в лагере движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории в среду вечером, сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля.
Обновлено в 18:13
Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
В Японии продают СЖО и холодильник для смартфона
Обновлено в 18:40
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Здоровье
В Ленобласти объяснили рост показателей больничной смертности
«Больничная летальность при инфаркте миокарда за 6 месяцев 2019 года составила 10,01%, больничная летальность при инсульте 17,7% — это самые низкие показатели за многие годы (снижение более чем в 2 раза)», — сказал чиновник.
Обновлено в 09:55
Общество
Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства
В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».
Обновлено в 20:03
Политика
Трамп поддержал возврат России в G8
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Фанаты сломали нос журналисту перед матчем «Краснодара» в Греции
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос»–«Краснодар».
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
В Сенате США выступили против разработки ракет, запрещенных ДРСМД
Группа сенаторов-демократов США выступила против разработки ракет, которые ранее были запрещены договором РСМД, а также ракет с ядерными зарядами малой мощности.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Общество
Проект развития Сети школ первого президента Якутии утвердят осенью
Программу развития утвердят уже с учетом отдельных предложений по доработке документа.
Обновлено в 02:56
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено в 18:59
Экономика
Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле
В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов.
Обновлено в 17:05
Политика
Британский телеканал снимет документальный фильм о Владимире Путине
Четвертый канал британского телевидения (Channel 4) запускает в производство трехсерийный документальный фильм, посвященный президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:40
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Недвижимость
Московская биржа запустит индекс цен на московскую недвижимость
Московская биржа к концу 2019 г. запустит индекс цен на московскую недвижимость и фьючерсы на него, рассказал директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки получения гиперзвукового оружия
В Пентагоне назвали сроки получения США гиперзвукового оружия. об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 19:54
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39