Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

Шоу-бизнес Бритни Спирс показалась в бикини после лечения В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.

Культура Косторная рассказала, под какую музыку хочет кататься Конкретики пока нет, но сама Косторная заявила, что хотела бы кататься под что-то более агрессивное.

Футбол Непобедимый ПАОК повторил достижение 55-летней давности ПАОК стал второй командой, которой удалось пройти чемпионат без поражений. Впервые это удалось "Панатинаикосу" в далёком сезоне 1963/64.

Происшествия Названа причина пожара на борту самолета Москва-Мурманск "Аварийно севший в Шереметьево пассажирский самолет мог загореться из-за попадания молнии", – сказал собеседник агентства ТАСС.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

Наука Нарушение циркадных ритмов спровоцировало рост опухолей у мышей Ученые из центра Penn Medicine (Филадельфия) показали, что циркадные нарушения вызывают увеличение скорости пролиферации клеток, что сдвигает баланс клеточного цикла и стимулирует рост опухолей у мышей.

Армия и оружие Военный лазер США успешно сбил ракеты в воздухе Военно-воздушые силы США применили наземный прототип лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта, пишет "Лента" со ссылкой на The Drive.

Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

Происшествия Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.

Общество Алкоголь запретили продавать в Кургане из-за природных пожаров Власти Кургана временно запретили продажу алкоголя в городе и четырех соседних микрорайонах на фоне природных пожаров в Курганской области.

Происшествия «Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.

Происшествия Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.

Происшествия Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".