Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.
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Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета13:05

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

RT на русском12:59

Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%

News.ru12:53

Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

Известия12:53

США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

ТАСС12:47

США увеличат пошлины на ряд китайских товаров

РИА Новости12:19

США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

Инфорос13:17
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
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