Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия
При возгорании самолета в Шереметьево погиб один человек
Обновлено в 13:03
Авто
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Solaris построили на базе Accent IV поколения, продававшегося на внутреннем рыке Южной Кореи, и запустили в нашу продажу в 2011-м.
Обновлено в 08:04
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Футбол
Шунин: «„Динамо“ важно, что конкуренты не набирают очки»
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин подвел итог матча РПЛ с ЦСКА (2:2).
Обновлено в 12:11
Происшествия
Под Новгородом нашли останки трех тысяч человек, казненных фашистами
В Батецком районе Новгородской области у деревни Жестяная Горка обнаружено шесть братских могил, где могут находиться останки более чем трех тысяч советских граждан, казненных нацистами в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини
Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.
Обновлено в 11:00
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак сбежала от Виторгана в Италию с Богомоловым
Ксения Собчак проводит время с режиссером Константином Богомоловым в одном из курортных районов Италии.
Обновлено в 08:54
Баскетбол
Дюрант вышел на 10 место по результативности в плей-офф НБА
Обновлено в 02:23
Политика
МИД Украины обвинил Россию в «разрушении» Совета Европы
МИД Украины обвинил Россию в "разрушении" Совета Европы (СЕ). Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:55
Хоккей
Чехия — Россия 1:2 (2-й период)
Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено вчера в 09:16
Культура
Ушла из жизни Леонора Эллинская
Народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская скончалась в возрасте 75 лет 4 мая.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
СМИ США рассказали о потенциальной угрозе России для спутников США
Россия вскоре может оставить США без спутников, о чем сообщает интернет-издание «ПолитРоссия».
Обновлено в 13:08
Общество
Жителей Москвы предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве вечером 5 мая ожидаются гроза и усиление ветра до 12 — 17 м / с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале мэра Москвы.
Обновлено в 10:22
Футбол
«Монако» продлил безвыигрышную серию в Лиге 1, уступив «Сент-Этьену»
«Монако» продлил свою безвыигрышную серию до шести матчей и с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Под Волгоградом дети смогли побывать в кабинах боевых бомбардировщиков
Обновлено в 11:34
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 09:19
Футбол
«Зенит» предложил €6 млн за полузащитника «Фенербахче» Элмаса
Как сообщает Fotospor, петербургский клуб предложил за 19-летнего македонского хавбека 6 млн евро плюс бонусы.
Обновлено в 11:58
Космос
NASA опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Обновлено в 08:05
Кино
«Мстители. Финал» собрали $2,19 млрд в мировом бокс-офисе
Обновлено в 11:48
Происшествия
Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе
Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
Воюющие в Донбассе украинские военные смогут лично выбрать и заказать необходимую экипировку и обмундирование, рассказали в минобороны Украины.
Обновлено в 08:45
Экономика
Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада
«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь
Бондарчук сопроводила снимки лаконичными поздравлениями: «Моя самая нежная и любимая Девочка, с днём рождения».
Обновлено в 07:08
Музыка
Музыкальный фестиваль «Жара» в Дубае станет ежегодным
Как сообщает русский элитарный журнал «ArtPrive», впервые в Дубае состоялся музыкальный фестиваль ЖАРА.
Обновлено вчера в 15:33