Политика

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.
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Подробнее о событии

СМИ сообщили о возможном отказе Китая от торговых переговоров с США

РИА Новости20:27

Трамп анонсировал увеличение пошлин на китайские товары до 25%

Коммерсантъ14:57

США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

ТАСС12:47

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

RT на русском12:59

Трамп увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%

News.ru12:53

Трамп пообещал на 25% увеличить пошлины на китайские товары

Известия12:53

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Российская газета13:05
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Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено в 18:57
Космос

Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей

Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Генерал США призывает Европу готовиться к войне с Россией

Генерал утверждает, что обстановка между Россией и США обострилась после удара американской коалиции в Сирии.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Хронология аварий и катастроф самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 12:22
Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных

Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Баскетбол

«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»

"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Политика

«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады

Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Технологии

WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия

Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера

Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
Игры

Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play

Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине

В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес

Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд

У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Футбол

Семак поблагодарил за поддержку нескольких известных специалистов

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил слова благодарности нескольким известным специалистам, которые поддерживали его, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика

Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Общество

Города России возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера

Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Путешествия

Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн

Обновлено в 02:11
Происшествия

Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве

Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Культура

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объяснил, почему оставил на местах «людей Шпорта»

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пояснил, почему не спешит полностью обновить кабинет министров, - пишет портал DV Hab.
Обновлено в 19:35
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Политика

Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре

МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Культура

Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»

Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Здоровье

День акушерки отметили во Владивостоке

Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес

Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы

В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено в 08:16
Происшествия

Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров

Обновлено в 20:38
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