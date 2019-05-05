Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:44, Ашберн
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов
Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 20:21
Космос
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
Вокруг нашей планеты со скоростью до 30 тыс. км/ч вращается 1,25 млрд обломков и осколков. И с каждым годом их становится больше.
Обновлено в 17:02
Происшествия
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Генерал США призывает Европу готовиться к войне с Россией
Генерал утверждает, что обстановка между Россией и США обострилась после удара американской коалиции в Сирии.
Обновлено в 19:44
Общество
Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе и четырех выходных
Россиян на следующей неделе из-за празднования Дня Победы 9 мая ждут три рабочих дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Обновлено в 05:21
Баскетбол
«Торонто» сравнял счет в серии плей-офф НБА с «Филадельфией»
"Торонто" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с "Филадельфией".
Обновлено в 18:30
Политика
«Обезлюдить Донбасс» призвал депутат Рады
Депутат Верховной рады Семен Семенченко призвал правительство Украины "обезлюдить Донбасс". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:51
Хоккей
Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура
Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Технологии
WSJ: Boeing более года скрывала проблему с датчиками 737 MAX
Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
Обновлено в 14:59
Игры
Демонстрация геймплея Star Wars Jedi Fallen Order состоится на мероприятии EA Play
Electronic Arts и Disney успокоили геймеров и сообщили о выходе демонстрации геймплея Star Wars Jedi Fallen Order.
Обновлено в 00:36
Происшествия
Люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров в Аргентине
В аргентинской провинции Сан-Хуан люди провели 4 часа на сломавшемся аттракционе на высоте 20 метров, пока их не сняли оттуда пожарные.
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Жизнь животных: салоны красоты и роскошные гардеробные любимцев российских звезд
У некоторых животных даже есть отдельное меню питания, включающее в себя все необходимые минералы и витамины для того, чтобы питомец оставался активным и радовал звездных хозяев.
Обновлено в 17:30
Футбол
Семак поблагодарил за поддержку нескольких известных специалистов
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил слова благодарности нескольким известным специалистам, которые поддерживали его, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:01
Политика
Команда Зеленского заявила о продолжении курса Порошенко
Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович отметил, что после победы на выборах риторика Зеленского сильно изменилась и это вызывает обеспокоенность, так как украинцы ожидали от нового президента отказа от политики предыдущего руководства.
Обновлено в 19:42
Общество
Города России возглавили список самых экстремальных в мире
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Путешествия
Шторм вновь не позволил Конюхову добраться до мыса Горн
Обновлено в 02:11
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Культура
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объяснил, почему оставил на местах «людей Шпорта»
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пояснил, почему не спешит полностью обновить кабинет министров, - пишет портал DV Hab.
Обновлено в 19:35
Политика
Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 10:34
Культура
Кого из участников детского «Голоса» зовет британский «X Factor»
Организаторы престижного британского шоу "Х-Фактор" предложили Ержану принять участие в съемках программы.
Обновлено в 11:17
Здоровье
День акушерки отметили во Владивостоке
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Юлия Барановская станцевала зажигательный танец в центре Москвы
В Instagram-аккаунте знаменитости появился видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в центре Москвы.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16