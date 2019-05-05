Политика
Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском 12:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Здоровье
В Башкирии стало меньше врачей и медсестер
Если в конце 2018 года на 10 тысяч населения в республике работало 34,6 врача и 93,6 медика среднего звена, то в первом квартале 2019 года их стало 31,4 и 84,9 человека соответственно.
Обновлено в 04:26
Происшествия
ТАСС сообщил о 13 жертвах пожара в самолёте Sukhoi Superjet-100
Самолёт приземлился в Шереметьеве через 28 минут после взлёта.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В сгоревшем в Шереметьево самолёте погибли 13 человек
Обновлено в 14:24
Футбол
ЦСКА — Динамо 2:2
ЦСКА сыграл вничью с "Динамо" в рамках московского дерби в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:26
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия
Шесть пострадавших госпитализированы, из них двое в тяжелом состоянии
В госпитализации нуждаются шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Тяжелораненых приняли в медучреждениях Химок.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Путину доложили о происшествии с самолетом в «Шереметьево»
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в столичном аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 14:17
Политика
В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека
Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Политика
Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы
По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».
Обновлено в 11:04
Экономика
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется
Разработчик «Плюс кассир» ликвидируется Qiwi ликвидирует компанию «Киви штрих», на базе которой с производителем фискальных регистраторов «Штрих-М» развивала приложение «Плюс кассир».
Обновлено в 10:44
Происшествия
В московском метро задержали мужчину с гранатой
На "оранжевой" ветке в столичной подземке задержали мужчину с гранатой. Инцидент произошел на станции метро "Рижская".
Обновлено в 13:42
Политика
Зеленского призвали «не глумиться» над памятью репрессированных
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв", - отметил Вятрович.
Обновлено в 04:34
Игры
В новом моде для Fallout 4 заменены женские персонажи на аниме
Модификация к игре Fallout 4 под названием Animerace Nanakochan превращает всех игровых персонажей-женщин в аниме.
Обновлено в 06:41
Политика
Трамп назначил нового главу Иммиграционной полиции
Президент США Дональд Трамп объявил о назначении новым главой Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Марка Моргана.
Обновлено в 11:56
Политика
Украина надеется на «хорватский сценарий» возвращения Крыма и Донбасса
Вернуть Донбасс под свой контроль Киев рассчитывает с помощью миротворческой миссии под мандатом ООН с учетом «ошибок хорватского сценария», заявил заместитель украинского министра «по делам временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
Армия Израиля заявила о 430 пущенных ракетах из сектора Газа за сутки
За минувшие сутки по территории Израиля из сектора Газа было выпущено 430 ракет, говорится в сообщении Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Обновлено в 02:30
Наука
Что такое растительное мясо и где его попробовать
Единственным ингредиентом животного мяса, который оказалось невозможным синтезировать из растений, стал холестерин, так что его в растительном бургере нет.
Обновлено 02 мая в 20:01
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Политика
В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ
Обновлено в 08:46
Политика
Спецпрокурор Роберт Мюллер согласился дать показания в Конгрессе
Мюллер возглавлял расследование о вмешательстве России в выборы. Полный текст его доклада по итогам расследования Конгресс так и не получил.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи
Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес
Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа вышла замуж за сына миллиардера
Мужем бывшей звезды «Дома-2» стал 24-летний Артем Маркелов, автогонщик и экс-бойфренд Алены Водонаевой, также получившей известность после участия в этом проекте.
Обновлено в 07:35
Политика
Депутату с автоматом Ионину может грозить уголовная статья
Обновлено в 09:37