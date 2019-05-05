Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%RT на русском вчера в 12:59

Президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. «10% возрастут до 25% в пятницу», — написал он в Twitter.

Трамп пообещал увеличить пошлины на ряд китайских товаров до 25%

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