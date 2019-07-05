Политика
Трамп пообещал установить флаг США на МарсеТАСС вчера в 20:36
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.
Читать в источнике
Оценить
Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 22:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Луне
Эхо Москвывчера в 21:10
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
Происшествия
В День независимости США у Белого дома сожгли американский флаг
Представители Революционной коммунистической партии США сожгли национальный флаг в День независимости.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Ингушетии девочка из опекунской семьи попала в больницу с травмами
"В одну из больниц сегодня была доставлена девочка из опекунской семьи с множественными ушибами и травмами, причины появления которых предстоит выяснить компетентным органам", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
Задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Инструкция E1.RU: какие смертельные опасности подстерегают вашего кота в квартире
В одних квартирах вентиляционные каналы могут быть не закрыты решетками, в других просто бывают неизвестные даже для самих владельцев отдушины, расположенные под ванной, за унитазом.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Аравийская коалиция сбила беспилотник хуситов
Коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотник хуситов йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" над аэропортом Джизана, информирует телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на пресс-секретаря коалиции.
Обновлено вчера в 18:19
Наука
У библейских филистимлян нашли европейские гены
Обновлено 03 июля в 14:00
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено вчера в 16:12
Политика
В Крыму оценили призыв Лондона о доступе наблюдателей на полуостров
Озвученный представителями властей Великобритании на прошедшей сессии Совета по правам человека ООН призыв к Москве обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека не имеет ничего общего с действительностью, поскольку ничто не мешает последним посетить полуостров.
Обновлено вчера в 04:12
Экономика
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта
В течение трех месяцев Благовещенск получит статус свободного порта, позволяющего ввести упрощенный визовый режим и получить налоговые льготы.
Обновлено вчера в 21:47
Шоу-бизнес
Оскар Кучера признался, что не понимает тех, кто не хочет рожать детей
Телеведущий считает людей, которые не хотят быть мамами и папами, потребителями, живущими только в свое удовольствие.
Обновлено вчера в 05:11
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
ФК «Ростов» пожаловался на президента «Чайки» в РФС, полицию и ФСБ
Президент «Чайки» нелицеприятно отозвался о болельщиках желто-синих, руководство клуба ответило.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Кудрин рассказал об отставании России в вопросе духовных ценностей
Россия не является лидером в вопросах духовных ценностей и сохранения семейных традиций.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Конте: Дружба между Италией и Россией имеет огромный потенциал
Благодаря переговорам с российским президентом Владимиром Путиным отношения РФ и Италии укрепились, дружба между странами обладает огромным потенциалом, заявил премьер Италии Джузеппе Конте по итогам визита российского лидера в Рим и Ватикан.
Обновлено вчера в 20:41
Авто
В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено вчера в 08:42
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Мозг современного человека увидел в рисунках палеолита объекты
Французские ученые выяснили, что при визуальной обработке петроглифов, относящихся к эпохе палеолита, в зрительной коре головного мозга современного человека активируются те же области, которые отвечают за обработку объектов: сама активность проходит по вентральному пути.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено вчера в 17:35
Футбол
Тите намерен покинуть сборную Бразилии по окончании Кубка Америки
Главный тренер сборной Бразилии Тите может покинуть свой пост после финала Кубка Америки-2019 против Перу.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах
Всего на борту было семь человек, никто не выжил. Друзья идентифицировали одного из погибших как Клайна.
Обновлено вчера в 23:27
Финансы
Сбербанк заявил о недовольстве планом реструктуризации долгов Utair
Какова позиция Сбербанка Предложенный авиакомпанией Utair план реструктуризации долгов не устраивает ее крупнейшего кредитора.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено вчера в 02:55
Общество
Пострадавшие от паводка жители Канска получат по 50 тыс. рублей
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
В Кентукки вторые сутки горит склад бурбона Jim Beam
Сутки продолжается пожар на складе бурбона Jim Beam в американском штате Кентукки. Горящий виски растекается по реке.
Обновлено вчера в 18:20
Игры
Игру Overcooked предлагают забрать бесплатно и навсегда
Обновлено вчера в 15:14
Здоровье
Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой
Обновлено вчера в 09:05