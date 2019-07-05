Политика

Трамп пообещал установить флаг США на МарсеТАСС вчера в 20:36

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.
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Дональд Трамп
Я хочу, чтобы вы знали, что мы вернемся на Луну очень скоро и однажды, в скором времени, мы установим американский флаг на Марсе.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРЕН ТВ вчера в 22:14

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Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе

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Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Известиявчера в 21:41

Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Луне

Эхо Москвывчера в 21:10

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Life.ruвчера в 20:58

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Газета.Ruвчера в 20:49

Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

РИА Новостивчера в 21:46
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 00:25, Вашингтон
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