Политика

Трамп пообещал установить флаг США на МарсеТАСС вчера в 20:36

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны. Такое заявление он сделал в четверг, выступая у Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости США.
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Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе

РБКвчера в 23:21

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Газета.Ruвчера в 20:49

Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

РИА Новостивчера в 21:46

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Известиявчера в 21:41

Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Луне

Эхо Москвывчера в 21:10

Трамп заявил, что на Луне и Марсе скоро установят флаг США

Телеканал 360°вчера в 22:54

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

ТАССвчера в 20:36
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Общество

В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Экономика

В России стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 15% — эксперт

В России из-за увеличения лимита выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей стоимость страхового полиса вырастет примерно на 15%, считает научный сотрудник департамента страхования экономики и социальной сферы Финансового университета при правительстве России Андрей Языков.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург

Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Общество

На Камчатке почтили память подводников, погибших в Баренцевом море

Обновлено в 01:07
Транспорт

Проверку уровня шума от самолетов могут организовать в Митине

ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ГК ОрВД) намерена предложить правительству Москвы и Подмосковья провести проверку шумового фона от самолетов.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Мужчина показал на видео странное существо с щупальцами и крыльями

Житель Индонезии показал на видео странное существо, которое ползало у него в доме по потолку, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 01:23
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено вчера в 06:19
Общество

Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и боцманами

Минтруд подготовил новый перечень работ и должностей, запрещённых для женщин в России.
Обновлено вчера в 04:46
Игры

Новую PlayStation Classic распродают за 25 долларов

Например, Sony решила выпустить портативную PlayStation Classic и при том за хорошую стоимость в 100 долларов.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора перевели под домашний арест

Бывший руководитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Григорий Слабиков, который ранее признался в особо крупном мошенничестве, вернул похищенные средства, но находился под стражей, переведен под домашний арест.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Космос

Огромный астероид несется к Земле

Обновлено вчера в 14:27
Общество

Минэкономики хочет заставить россиян установить счетчики на тепло

Министерство экономического развития России предлагает обязать россиян устанавливать в квартирах индивидуальные приборы учета тепла.
Обновлено 03 июля в 21:59
Экономика

Компания Михаила Прохорова запросила господдержку

Компания «Интергео», входящая в группу ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, может получить поддержку государства для своего медно-никелевого проекта в Восточной Сибири.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Гардеробщицу Верховной Рады обнаружили мертвой

66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде, обнаружили мертвой.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Администрация Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 01:11
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах со 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019–начале 2020-го года.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей

Игрок «Сент-Луиса» напоил дедушку из Кубка Стэнли

Обновлено вчера в 23:16
Общество

«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками

Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Общество

На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

Как рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров, после длительного перерыва в районе кратера Ключевского вулкана была зафиксирована термальная аномалия с температурой 800–900°C, после чего и началось извержение.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

«Левада-центр»: треть россиян не одобряют деятельность Путина

Большинство россиян (68%) заявили, что одобряют деятельность президента Владимира Путина, свое неодобрение высказали 31% опрошенных.
Обновлено в 01:43
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Итальянский премьер угостил Путина рыбой и мороженым с земляникой

Обновлено вчера в 16:39
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