Политика

Трамп пообещал установить флаг США на МарсеLenta.ru 02:15

Американцы очень скоро установят флаг своей страны на Марсе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил, выступая у мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости 4 июля. Видео с частью его речи доступно в Twitter.
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Трамп пообещал поднять американский флаг на Марсе

URA.Ruвчера в 23:16

Трамп объявил о скорой установке американского флага на Марсе

РБКвчера в 23:21

Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе

Известиявчера в 21:41

Трамп пообещал, что скоро американцы установят свой флаг на Марсе

РИА Новостивчера в 21:46

Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Луне

Эхо Москвывчера в 21:10

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Газета.Ruвчера в 20:49

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

ТАССвчера в 20:36
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия

В Екатеринбурге работница почты похитила 21 тысячу лотерейных билетов и получила выигрыши

Женщину обвинили в том, что она присвоила 21 тысячу лотерейных билетов на огромную сумму — больше двух миллионов рублей.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

Турция ожидает начала поставок С-400 на следующей неделе

Обновлено вчера в 06:00
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч на погашение ипотеки

Сумма может быть направлена на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Путин рассказал о наставлении от папы Римского

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что папа Римский Франциск разрешил ему рассказать о данном наставлении. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:47
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене

«4 июля в рамках возбуждённого уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Спорт

Бубку и Попова обвинили в коррупции

Бывший губернатор штата Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал обвинил членов Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова и Сергея Бубку в коррупции при выборе места проведения Олимпийских игр 2016 года.
Обновлено в 03:56
Общество

Изменились правила перевозки детей в автомобилях

Изменения произошли в правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях, сообщает otvprim.ru .
Обновлено вчера в 18:29
Экономика

Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России

Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
Обновлено в 02:30
Политика

Болтон одобрил задержание иранского танкера в Гибралтаре

МИД Ирана выразил протест британскому послу в Тегеране и назвал задержание танкера неприемлемым, поскольку санкции ЕС не основаны на решениях ООН.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

Путин отреагировал на призывы к соблюдению Россией минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от Москвы выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине, особенно той части, которая не относится к ней.
Обновлено в 00:39
Политика

На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР

На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

В России разработали новый плацкартный вагон без боковых полок

Концепт нового плацкартного вагона с удлиненными спальными местами и без боковых полок разработало предприятие "Вагонреммаш".
Обновлено в 02:59
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Футбол

«Краснодар» победил «Спартак» и выиграл предсезонный турнир в Австрии

В заключительном матче товарищеского турнира в Австрии Краснодар обыграл Спартак 2:1.
Обновлено вчера в 13:55
Политика

В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским

В России с 1 октября 2019 года оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов повысятся на 4,3%, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:53
Экономика

В Литве с аукциона продается российское судно «Иван Лопатин»

С аукциона продается арестованный сухогруз "Иван Лопатин", принадлежащий российской компании "Мурманское морское пароходство".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

ЦБ оценил ущерб от взлома банков группами Cobalt и Silence в 2018 году

Ущерб российских организаций кредитно-финансовой сферы в 2018 году от атак группы Cobalt составил не менее 44 миллионов рублей, а от атак, приписываемых Silence (другой основной группировке), - не менее 14,4 миллиона рублей.
Обновлено в 04:50
Общество

Телефоны в школах хотят запретить в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что до конца лета ведомство сделает предложения о запрете использования мобильных телефонов в российских образовательных учреждениях, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:55
Авто

Назван самый популярный автомобиль в России по цене от 5 млн рублей

Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 – самый продаваемый автомобиль в России в 2019 году в ценовой категории дороже 5 млн рублей.
Обновлено в 02:12
Политика

Украина заявила о желании осваивать Арктику

Обновлено в 03:21
Экономика

ФАС не одобрила сделку по приобретению «Трансфин-М»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение ходатайства "ТФМ-Гарант" по приобретению операторской и лизинговой компании "Трансфин-М".
Обновлено в 04:31
Политика

ГПУ попросила суд арестовать имущество Ющенко, сообщили СМИ

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Ющенко подозревается в присвоении имущества в "Межигорье" на общую сумму 540 миллионов гривен (более 20 миллионов долларов).
Обновлено в 04:36
Политика

Стало известно, когда состоится саммит РФ, Турции и Ирана по Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «Интерфаксу» подтвердил проведение саммита по Сирии в середине августа.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Самолет до Тюмени задержан в Салехарде

Из-за технической неисправности Airbus 320 авиакомпании «Ямал» не смог вовремя вылететь из аэропорта Салехарда в Тюмень.
Обновлено в 04:02
Наука

В середине Тихого океана есть пустыня, стали известны обитатели тех мест

Ученые решили узнать, кто, кроме призраков сгоревших спутников, там обитает. С точки зрения морской биологии это место считали пустыней.
Обновлено вчера в 02:00
Политика

Резолюция дружбы: в Словакии подготовили документ об отмене санкций

В парламент Словакии внесут на рассмотрение резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с РФ.
Обновлено вчера в 17:01
Игры

На eBay выставили самую редкую игру в мире за 6 млн рублей

Высокая стоимость картриджа, который в рублях стоит около 6 миллионов, обусловлена тем, что игра, выпущенная под впечатлением от «Инопланетянина» Стивена Спилберга, разошлась тиражом всего в 100 копий.
Обновлено вчера в 09:41
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки растворимого кофе

Обновлено вчера в 01:52
Как работают Яндекс.Новости?
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