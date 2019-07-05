Политика

Трамп пообещал установить американский флаг на МарсеРоссийская газета 01:29

Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
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Трамп пообещал поднять американский флаг на Марсе

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
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Перехват Су-27 самолёта-разведчика США над Чёрным морем попал на видео

Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
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