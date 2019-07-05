Политика
Трамп пообещал установить американский флаг на МарсеРоссийская газета 01:29
Президент США Дональд Трамп на мероприятии "Салют Америке", приуроченном ко Дню независимости Соединенных Штатов, пообещал, что американские астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.
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Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Луне
Эхо Москвывчера в 21:10
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Видео перехвата американского самолёта-разведчика Poseidon российским истребителем Су-27 у границ России опубликовал на своей странице в Twitter журналист Александр Коц. https: / / twitter.com / sashakots / status / 1146785889613418496 Как следует из видеозаписи, Су-27 приближается к самолету США и сопровождает его на безопасном расстоянии.
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