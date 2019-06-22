Политика
Трамп пообещал сделать Иран «снова великим»Rambler News Service 15:27
Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл расстроили своих поклонников
Обновлено в 10:40
Происшествия
МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»
МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
Обновлено в 13:16
Космос
Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну
Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.
Обновлено в 08:08
Экономика
Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault
Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
Политика
Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Происшествия
В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Космос
NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе
Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика
Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Авто
УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»
Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Политика
7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому
Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»
13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье
Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Общество
Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще
По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено в 10:56
Политика
Россия потребовала от Грузии вернуть долги
Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Кронштадте загорелись старинные военные склады
Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
Футбол
«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом
Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
Общество
Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 17:27
Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков
Обновлено в 18:30
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено в 20:26
Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено в 20:40
Происшествия
Китайский рынок горит в Приморье
Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53