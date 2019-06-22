Политика

Трамп пообещал сделать Иран «снова великим»Rambler News Service 15:27

Если Тегеран примет условия США по ядерной программе, то может стать «снова великим», заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами перед тем, как отправиться в свою загородную резиденцию Кэмп-Дэвид.
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Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

РБК16:21

Дональд Трамп заявил, что станет лучшим другом Ирана, если Тегеран откажется от ядерного оружия

Эхо Москвы13:02

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

ТАСС14:00

Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

РИА Новости13:30

Трамп готов стать лучшим другом Ирану

Вести.Ru15:00

Трамп заявил, что готов стать лучшим другом Ирана

News.ru12:40

В Госдуме оценили готовность Трампа стать «лучшим другом» Ирана

RT на русском12:51
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:58, Вашингтон
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МВД Грузии возбудило дело после нападения на журналистов «России 24»

МВД Грузии возбудило уголовное дело после нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24».
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Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну

Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.
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Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
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Провокацией назвал Беглов видео с фальсификацией подписей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов знает о видеозаписи, на которой якобы зафиксирована фальсификация подписей в его поддержку.
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Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

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Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Компания «Укртрансгаз» заявила о критическом дефиците топлива. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 21:47
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Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»

Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Политика

Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие

Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши

Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено в 13:55
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
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7-летняя девочка из Крыма обратилась к Путину и Зеленскому

Семилетняя жительница Крыма обратилась к президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой.
Обновлено в 21:33
Происшествия

Объявился владелец «8,5 миллиардов полковника Захарченко»

13 ЛЕТ ЗА ФЕЙК-ПИАР (ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРИГОВОРУ) Напомним, что 10 июня Пресненский суд приговорил бывшего полковника к 13 годам строгого режима и штрафу почти 118 миллионов рублей.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Общество

Починка с прикупом: ремонтировать гаджеты Apple в России станет проще

По словам представителя «М.Видео» Валерии Андреевой, создать сеть сервисных центров Apple в регионах было решено после удачного эксперимента в Москве, проведенного в прошлом году.
Обновлено в 17:01
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Стало известно об атаках на три американских беспилотника в Сирии

Обновлено в 01:42
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2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено в 10:56
Политика

Россия потребовала от Грузии вернуть долги

Причинами запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию стали необходимость обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление российского Минтранса.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Кронштадте загорелись старинные военные склады

Речь идет о «давно заброшенных военных складах» на Коммунистической улице, поясняют горожане. Идет тушение, о пострадавших данных нет.
Обновлено в 12:38
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«Валенсия» выбирает между Черышевым и Денисом Суаресом

Как сообщает Marca, «летучие мыши» выбирают между 28-летним Денисом Черышевым из «Вильярреала» и 25-летним Денисом Суаресом из «Барселоны».
Обновлено в 17:17
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Во Франции прошла 32-я акция «жёлтых жилетов»

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Обновлено в 18:30
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Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
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Происшествия

Китайский рынок горит в Приморье

Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
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